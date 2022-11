Massima aderenza con le Catene da neve tessili GOODYEAR

L’inverno è alle porte e, soprattutto per chi vive in montagna, bisogna tenersi pronti in caso arrivi la prima neve o si formi ghiaccio sulla strada. In questi casi le condizioni di sicurezza alla guida sono garantite dalle catene da neve che vanno montate quando quelle invernali non assicurano più un’ideale aderenza sull’asfalto. Su Amazon sono disponibili ad un prezzo bomba le Catene da neve tessili marcate Goodyear: con uno sconto del 20% possono essere acquistate a 49,90 euro (anziché 62,62 euro).

Non si tratta delle classiche catene metalliche, ma delle cosiddette calze da neve costituite da una sorta di telo copri pneumatico che consente alla vettura di attraversare in sicurezza tratti di strada coperti di neve o semplicemente ghiacciati.

Catene da neve tessili Goodyear: caratteristiche e funzionalità

Il marchio Goodyear è da sempre sinonimo di qualità e massima affidabilità nel campo dei pneumatici. Le sue Catene da neve tessili sono un prodotto innovativo che, nel periodo invernale e soprattutto nelle zone montuose, gli automobilisti devono sempre avere a portata di mano.

Grazie all’innovativa tecnologia UltraGrip, questa gamma di catene permette una maggiore aderenza e una minore usura degli pneumatici. Inoltre, essendo di materiale tessile, non generano alcun rumore o vibrazione durante la guida.

Il prodotto in promozione comprende un set di due catene da neve tessili di taglia XL. Il montaggio è facile e velocissimo e, nel pacchetto, sono inclusi i guanti da indossare durante la procedura. È importante ricordare che queste catene vanno utilizzate solo su strade innevate o ghiacciate con una velocità massima che non deve superare i 40 km orari.

Se non volete arrivare impreparati all’inverno, approfittate dell’offerta Amazon: sulle Catene da neve tessili marcate Goodyear è applicato uno sconto del 20% e quindi il prezzo finale ammonta a soli 49,90 euro. Rapporto qualità – prezzo top!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.