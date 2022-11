Mani protette dal freddo con i Guanti riscaldati in SUPER SCONTO su Amazon

I motociclisti sanno bene che nei mesi invernali è indispensabile proteggere le mani dal freddo pungente e dal vento gelido. Oggi su Amazon sono disponibili in offerta i Guanti riscaldati con batteria ricaricabile marcati JEMULICE con uno sconto bomba del 30%.

Il modello è ideale per qualsiasi tipologia di attività all’aperto come sci, ciclismo, escursionismo e pattinaggio. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche nei punti di ritiro adibiti.

Guanti riscaldati JEMULICE: massimo comfort anche con freddo e neve

I Guanti riscaldati JEMULICE assicurano il massimo comfort nei messi più freddi grazie ad un riscaldamento veloce e completo. Sono dotati di elementi riscaldanti in fibra di carbonio di alta qualità che possono riscaldare rapidamente il dorso delle mani e le dita.

Il modello, munito di un paio di batterie ricaricabili agli ioni di litio, è progettato con 3 controller di impostazione del calore per regolare facilmente la temperatura in base alle proprie esigenze. Può essere utilizzato per circa 3 ore con l’impostazione della temperatura più alta (150°F/65°C), circa 4 ore con l’impostazione della temperatura media (131°F/55°C), circa 6 ore con l’impostazione della temperatura più bassa (113°F/45°C).

L’esterno dei guanti è realizzato in poliestere impermeabile e antivento e la fodera utilizza cotone e isolamento termico in pile per assorbire l’umidità e mantenere le mani asciutte e calde. Le fibbie e le cinghie antivento regolabili possono essere regolate per prevenire la perdita di temperatura e tenere fuori la neve o l’aria fredda. In più sono dotati di struttura antiscivolo e sensori tattili su indice e pollice per consentire l’uso degli smartphone o di qualsiasi altro dispositivo multimediale.

I Guanti riscaldati JEMULICE rappresentano, quindi, ottime idee regalo per Natale non solo per i motociclisti incalliti ma per tutti coloro che amano gli sport all’aria aperta a basse temperature. Approfittate dell’offerta Amazon: ad oggi sono disponibili con uno sconto bomba del 30% e spedizione gratuita.

