Mai più sorprese per strada con il Segnalatore di imprevisti e autovelox A META’ PREZZO

Per guidare in sicurezza anticipando i pericoli per strada vi consigliamo COYOTE mini, il dispositivo di assistenza alla guida ad oggi disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 47%.

L’articolo è acquistabile a quasi metà prezzo quindi a soli 79,99 euro, invece di 149,99 euro. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Assistenza alla guida super affidabile con COYOTE mini

COYOTE mini è un segnalatore di imprevisti alla viabilità stradale che funziona in tutta Italia e in Europa. Il dispositivo è perfetto per non avere brutte sorprese soprattutto se bisogna affrontare un lungo viaggio.

È necessario l’acquisto dell’abbonamento che consente di usufruire del servizio COYOTE e che deve essere effettuato sul sito ufficiale dell’azienda. L’attivazione del dispositivo entro 48 ore dall’accensione include 30 giorni di abbonamento al servizio.

Il modello, caratterizzato da un design moderno e uno schermo da 3,2 pollici, si installa facilmente sul cruscotto del veicolo per un comfort ottimale durante la guida. Attraverso il piccolo accessorio è possibile rimanere aggiornati sul traffico e guidare sempre entro i limiti di velocità. In più indica i pericoli temporanei (incluso quelli in movimento), segnalati in tempo reale dalla Community e tutti gli autovelox fissi e mobili.

A far parte della Community COYOTE sono ben 5 milioni di utenti in tutta Europa che avvisano in tempo reale dei pericoli su qualsiasi percorso. Inoltre ogni segnalazione viene analizzata e filtrata prima di essere confermata in tempo reale dall’algoritmo del servizio.

È bene sottolineare che la tecnologia COYOTE è protetta da 13 brevetti europei, è conforme alla Norma NF e i suoi dispositivi sono riconosciuti dalle autorità italiane ed europee. Se volete viaggiare nel massimo della sicurezza e tranquillità, approfittate della promozione Amazon super conveniente: ad oggi COYOTE mini è disponibile con uno sconto eccezionale del 47% quindi a quasi metà prezzo, inclusa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.