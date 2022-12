Mai più ruote a terra con il Mini compressore Xiaomi IN OFFERTA

L’incubo degli automobilisti è ritrovarsi con le ruote a terra, soprattutto durante un lungo viaggio. Ad evitare questo problema ci pensa il Mini compressore portatile marcato Xiaomi, ad oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 3%.

La spedizione è gratuita.

Tutte le funzionalità del Mini compressore portatile Xiaomi

Il Mini compressore portatile marcato Xiaomi è piccolo e super leggero con un peso di soli 480 grammi. Il suo design compatto lo rende ideale per i viaggi leggeri: non è ingombrante ed occupa pochissimo spazio, quindi può essere conservato in borsa o direttamente in macchina.

La pressione è potente e regolabile con precisione fino a 150 PSI per un riempimento ottimale di pneumatici non solo di auto, ma anche di moto e biciclette. In più, è utilizzabile per qualsiasi tipo di gonfiabile che siano palloni o giochi d’acqua.

La modalità d’uso è semplicissima e veloce in quanto può gonfiare da 0 psi a 150 psi in soli 20 secondi, quindi è perfetto anche per pneumatici ad alta pressione e mountain bike. Il dispositivo ha a disposizione 5 modalità diverse con 5 valori di pressione dell’aria preimpostati e smette automaticamente di gonfiare i pneumatici quando viene raggiunta la pressione preimpostata desiderata.

Grazie alla batteria a litio non sono necessari cavi di collegamento: la ricarica si effettua tramite l’interfaccia USB Type-C in un tempo massimo di meno di 3 ore.

Il Mini compressore portatile marcato Xiaomi è acquistabile ad un prezzo stracciato con uno sconto del 3%. La spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.