Mai più mani congelate con i Guanti riscaldati IN PROMOZIONE su Amazon

Con le temperature gelide di questi giorni, utilizzare la moto o il monopattino può risultare traumatico soprattutto per le parti scoperte del corpo come le mani. A risolvere il problema ci pensano i Guanti riscaldati marcati ISSYZONE, disponibili in promozione su Amazon con uno sconto conveniente del 15%.

Il modello è unisex ed adatto per qualsiasi attività all’aria aperta che sia motociclismo, sci, escursionismo, corsa e così via. La spedizione è gratuita con possibile consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Mani sempre al caldo con i Guanti riscaldati ISSYZONE

I Guanti riscaldati marcati ISSYZONE sono super versatili ed adatti a qualsiasi attività o lavoro da svolgere all’aria aperta con temperature gelide.

Il modello, riempito con 40 grammi di 3M Thinsulate e 150 grammi di cotone termico, è foderato con tessuto Taslon che è resistente al freddo. È molto leggero, si adatta al palmo della mano e trattiene efficacemente il calore. La capacità della batteria è di 2500 mAh 7,4 V ed è possibile scegliere tra tre livelli di temperatura: rosso – alta temperatura (60-65°C, 3-4h), blu – media temperatura (50-55°C, 5-6h), verde – bassa temperatura (40-45° C, 8-9 ore).

La superficie dei guanti è realizzata in tessuto idrorepellente di alta qualità con l’aggiunta di una pellicola tra il tessuto e il cotone per impedire l’ingresso di acqua. Inoltre, sono muniti di cinghie regolabili e corde elastiche sui polsini per bloccare il calore e tenere fuori il vento freddo.

Il pollice e l’indice hanno una funzione touch screen sensibile, così da poter usare il cellulare o qualsiasi dispositivo tecnologico senza togliere i guanti, e il palmo è in pelle PU antiscivolo per ridurre l’usura quotidiana. Si consiglia di lavarli a mano e lasciarli asciugare naturalmente (il lavaggio in lavatrice non è indicato).

Se questo inverno volete evitare di avere mani congelate, non fatevi scappare l’offerta sui Guanti riscaldati marcati ISSYZONE: ad oggi sono disponibili in promozione su Amazon con uno sconto conveniente del 15%, spedizione gratuita inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.