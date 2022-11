Mai più gomme a terra con il compressore elettrico portatile Xiaomi: l’OFFERTA SPECIALE su Amazon

Per non rischiare di rimanere per strada con le gomme a terra, è bene avere sempre con sé un compressore d’aria. Per versatilità ed efficienza vi consigliamo il Compressore Elettrico Portatile della Xiaomi e ad oggi su Amazon è in offerta con il 15% di sconto.

Il dispositivo è compatibile con i pneumatici delle auto, ma anche di biciclette, moto, SUV, attrezzature sportive come boe, giochi da piscina, palloni da basket, palloni da calcio e altri oggetti gonfiabili. Si tratta, quindi, di uno strumento indispensabile da tenere sempre a portata di mano nei viaggi in auto, durante le escursione in bici o semplicemente in vacanza al mare.

Compressore Elettrico Portatile della Xiaomi: caratteristiche e funzionalità

Il Compressore Elettrico Portatile della Xiaomi è il dispositivo perfetto per viaggiare in sicurezza sia in auto che su due ruote. È adattabile a vari tipi di penumatici ed è possibile preimpostare 5 modalità gonfiabili: Modalità libera, Modalità bici, Modalità moto, Modalità auto e Modalità palla. Grazie ad un preciso display a LED digitale, vengono calcolati in automatico i valori richiesti PSI, BAR, KPA, KG/CM². Queste cifre si basano sul manometro standard di pneumatici: in questo modo, nel momento in cui viene raggiunta la pressione impostata, si attiverà automaticamente lo spegnimento.

Piccolo e leggero, questa pompa dell’aria pesa solo 480 g e occupa uno spazio minimo quindi si adatta facilmente alla borsa o all’auto. Funziona in modo silenzioso e le prese d’aria multiple di cui è munita consentono di dissipare e ridurre il calore durante l’uso. Le modalità di utilizzo sono semplici e pratiche: il dispositivo, infatti, può funzionare senza collegamento all’alimentazione grazie a 2 batterie al litio 18650 da 2000 mAh. È dotato di una porta di ricarica di tipo C ed è compatibile con la maggior parte dei cavi classici per smartphone.

Insomma, il Compressore Elettrico Portatile della Xiaomi vi garantisce un gonfiaggio veloce abbinato ad alti livelli di sicurezza. Ad oggi è possibile acquistarlo in offerta su Amazon con il 15% di sconto. La spedizione è gratuita ed è possibile la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

