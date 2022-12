Mai più ghiaccio e neve sul parabrezza con la Pellicola protettiva IN SCONTO su Amazon

Ritrovare il parabrezza gelato è un problema molto comune nel periodo invernale a causa delle temperature in ribasso. È possibile prevenire il problema con la Pellicola protettiva antighiaccio per auto marcata Generic, ad oggi disponibile su Amazon con uno sconto conveniente del 15%.

Con questa copertura sarà possibile proteggere il veicolo dai danni del congelamento della neve e del gelo, evitando anche di usare il raschietto e graffiare il parabrezza. La spedizione è gratuita con eventuale consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Pellicola protettiva per auto Generic contro ghiaccio e neve sul parabrezza

La Pellicola protettiva per auto marcata Generic è perfetta per proteggere il parabrezza da ghiaccio, gelo e neve. La copertura può essere usate anche negli altri periodi dell’anno: in estate blocca la maggior parte dei raggi UV aiutando ad abbassare la temperatura interna, inoltre protegge il vetro da polvere, pioggia, foglie, polvere e così via.

È realizzata in materiale composito a 4 strati addensanti per garantire un’elevata resistenza: l’Alluminio PE blocca la neve e la luce solare riflettente del ghiaccio; la parte posteriore in cotone morbido protegge il parabrezza dell’auto; il cotone composito mantiene la temperatura interna e la fodera è resistente all’usura e protegge l’auto.

La dimensione dell’articolo è 186 x 143 cm quindi adatta alla maggior parte di modelli di auto e SUV. La barra di allarme riflettente progettata sulla copertura specchio con colorante fluorescente arancione migliora la luminosità notturna per prevenire impatti imprevisti.

La copertura è facilissima da montare senza l’utilizzo di nessun attrezzo grazie alla presenza di 9 magneti che aderiscono all’auto senza graffiarla. Le 2 alette sottili possono essere intrappolate nelle porte per fissarle saldamente senza intaccare la porta della guarnizione. Tra l’altro il dispositivo è morbido e pieghevole quindi, quando non è necessario utilizzarlo, può essere facilmente piegato e posizionato in un angolo del veicolo.

La Pellicola protettiva antighiaccio per auto marcata Generic ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto conveniente del 15%. Approfittatene per evitare brutte sorprese nei prossimi mesi invernali!

