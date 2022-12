Mai più cellulare scarico con la Power Bank SUPER POTENTE E COMPATTA

Vi capita spesso di ritrovarvi con il cellulare scarico proprio quando siete in viaggio o in giro per lavoro? Non avrete mai più questo problema con la Power Bank marcata Charmast! Il dispositivo compatto e super potente ad oggi è disponibile su Amazon con un super sconto del 19%.

L’articolo può essere acquistato a poco più di 21 euro, la spedizione è completamente gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

La Power Bank marcata Charmast da tenere sempre con sé

La Power Bank marcata Charmast è piccola e compatta, perfetta da portare sempre con sé per non ritrovarsi con il cellulare o altri dispositivi elettronici scarichi.

È ultra sottile quindi può adattarsi facilmente a qualsiasi tasca, borsetta o zaino senza problema. È dotata di una capacità di 10400mAh quindi è in grado di caricare completamente un iPhone per 2.5 volte, un iPad mini per 1,2 volte e un Samsung Galaxy S per 1.7 volte.

Avendo 2 ingressi (Micro USB / Type C) e 3 uscite(Dual USB/Type-C), può caricare simultaneamente tre dispositivi alimentati tramite USB eType-C, tra cui Android e Apple, fino a 5V/3A. ogni volta identifica il dispositivo connesso e ottimizza la sua velocità di caricamento, offrendola nel modo più rapido e sicuro possibile.

La power bank è dotata di un display LED che mostra l’energia rimanente in percentuale, la tensione e l’intensità di corrente. In questo modo la sicurezza è garantita e i dispositivi rimangono sufficientemente alimentati in qualsiasi momento critico. Oltre alla batteria esterna da 10400 mAh, il pacchetto in promozione include un cavo di carica micro USB (20cm) e un sacchetto da trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.