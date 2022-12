Luce per casco da moto: la tua sicurezza prima di tutto

Se le due ruote sono la tua passione, sei consapevole che circolare di notte può essere pericoloso. La luce per casco da moto e scooter ha tantissime funzionalità salva vita, ad un prezzo vantaggioso. Scoprile tutte.

Una vera e propria estensione della tua moto, ma all’altezza giusta per essere visto davvero da tutti: la luce per casco da moto e scooter è molto di più di un semplice segnale luminoso. È una luce visibile all’altezza degli occhi degli automobilisti giorno e notte, che funge da luce di posizione, luce del freno e persino da luce di emergenza. Tutti i centauri dovrebbero possederne una da attaccare nella parte posteriore del proprio casco, per essere sempre sicuri di essere visti anche in situazioni più delicate.

La luce di posizione segnala a tutti i guidatori la tua presenza su strada, soprattutto di notte, mentre la luce del freno avvisa automaticamente quando si sta rallentando con la moto. Infine, la luce di emergenza lampeggiante segnala il pericolo su strada. La luce può essere utilizzata anche con i guanti da moto ed è compatibile con la maggior parte dei caschi, si rimuove senza problemi grazie alla sua base magnetica.

Con app integrata

Grazie all’applicazione scaricabile su iOs e su Android, potrai impostare e controllare tutti i prodotti Cosmo e allertare automaticamente i tuoi parenti in caso di caduta. L’app invia un SMS di avviso e condivide il percorso del viaggio con tutti i tuoi “angeli custodi” in tempo reale. Un prodotto definitivo e un regalo fa fare non solo a chi possiede una moto o uno scooter, ma soprattutto a chi ti sta veramente a cuore.

Non attendere oltre: per soli 69€, assicurati di viaggiare in maniera sicura e sempre rintracciabile con questa luce per casco da moto e scooter.

