Non potrai farne a meno: SUPER luce di emergenza per la tua auto

Si fa presto a dire “torcia”, ma questa è molto di più: una fantastica luce di emergenza potentissima, in grado di illuminare anche le notti più scure e diventare il tuo miglior alleato per la sicurezza in strada e non solo. Scoprila su Amazon.

Tutti, in auto, dovremmo avere una luce portatile o una torcia. Non sempre è possibile infatti affidarsi a quelle dei cellulari, anche perché consumano molta batteria; inoltre, in situazioni di emergenza o per segnalare la propria presenza al centro di una carreggiata buia, il supporto luminoso deve essere realmente potente. In tuo soccorso arriva la Lampada Led ricaricabile USB robustissima e affidabile, che raggiunge fino a 400 lumen e arriva fino a 500 metri di distanza. Uno strumento spettacolare che vale il prezzo proposto da Amazon, grazie anche alla presenza di una potente batteria al litio con tecnologia di ricarica controllata da un microcontrollore.

Grazie alla più recente tecnologia di carica controllata da un microcontrollore (con quattro tagli di sicurezza (cortocircuito, sovraccarico, scarica profonda, sovraccarico), che è stata adattata in modo ottimale alle caratteristiche speciali delle batterie al litio, il processo di carica si interrompe automaticamente non appena la batteria è completamente carica. Il sovraccarico non è quindi possibile, il che garantisce la massima sicurezza da un lato e alte prestazioni e una lunga durata del pacco batterie dall’altro.

Modalità di luce della lampada

La lampada può essere facilmente azionata per mezzo di due pulsanti di funzione: L’interruttore 1 è il pulsante on/off e l’interruttore 2 può essere usato per selezionare le tre diverse funzioni:

Modalità 100% (circa 4 ore di durata della batteria)

Modalità di risparmio energetico del 25% (circa 17 ore)

Modalità lampeggiante (circa 210h)

Non attendere oltre: regalati a 69.99€ grazie al 13% di sconto questa super torcia per la tua auto.

