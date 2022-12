Localizzatore GPS per auto PREZZO STRACCIATO

Vuoi seguire il tuo veicolo sempre in tempo reale? Esiste un modo per poterlo fare, grazie ad un localizzatore. Ed oggi potrai acquistare il localizzatore GPS di Lekemi per auto ad un prezzo super stracciato, in offerta su Amazon a soli 29,98€.

Se vuoi acquistare questo localizzatore GPS per auto di Lekemi ad un prezzo incredibile, con tanto di coupon del 15%, ti basterà aggiungere il prodotto al carrello. Poi al momento del pagamento finale, ti risulterà scontato automaticamente.

Segui il tuo veicolo in tempo reale con il localizzatore GPS di Lekemi

Vuoi seguire sempre il tuo veicolo in tempo reale? E visualizzare tutti i percorsi che sono stati fatti nell’ultimo periodo? Lo puoi fare con questo tracker per auto, super comodo e semplice da utilizzare.

Questo tracker ti permetterà di visualizzare in tempo reale dove si trova la tua auto e tutti i percorsi che ha fatto nell’ultimo periodo, addirittura fino a tre mesi prima.

Inoltre, potrai ricevere eventuali notifiche di allarme proprio sull’app apposita. L’installazione è molto semplice e rapida, possiede una calamanita molto potente per un’installazione rapida.

Possiede una batteria a lunghissima durata, in grado di funzionare anche fino a 50 giorni azionato in modalità sleep e in modalità standard anche 30 giorni. Ti basterà attivare la scheda SIM integrata per poter iniziare con il tuo tracker. Potrai controllare tutto comodamente tramite l’app.

Non sai cosa regalare ad un tuo amico per Natale? Il tuo amico è appassionato di auto e gli piace tenere sempre sotto controllo la sua auto? Questo tracker fa al caso suo. Oggi lo puoi acquistare ad un prezzo super stracciato, in offerta su Amazon a soli 29,98€ con tanto di coupon del 15%. Per qualsiasi dubbio potrai contattare il team di Lekemi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.