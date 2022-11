Localizzatore GPS in OFFERTA su AMAZON

Purtroppo, i furti d’auto e moto sono piuttosto comuni e, oltre a stipulare una buona assicurazione, non sono molti gli strumenti con cui difendersi. Uno di questi è sicuramente un Localizzatore GPS, che ti consiglio fortemente per la possibilità di applicare un coupon del 5% su Amazon.

Rintraccia facilmente la tua auto o la tua moto con il Localizzatore GPS

Il Localizzatore GPS è l’unico strumento che ti permetterà di rintracciare con precisione il tuo veicolo, trasmettendone la posizione attraverso l’apposita applicazione compatibile con Android e iOS. Ora puoi approfittare di un interessante coupon del 5% su questo utilissimo prodotto.

Una funzione molto interessante di questo dispositivo si chiama “Geo-Fence“, che ti permetterà di delimitare i movimenti del tuo veicolo in una certa area. Infatti, ogni qualvolta il veicolo dovesse uscire al di fuori di quest’ultima, si attiverà un allarme sull’app.

Si tratta di un Localizzatore molto resistente, infatti è impermeabile, resistente agli urti e antipolvere.

Applicarlo è molto semplice: basta collocarlo in corrispondenza di una parte di ferro del veicolo e questo aderirà perfettamente, grazie al potente magnete di cui è dotato.

L’unica accortezza che dovresti prendere è accertarti che il Localizzatore sia collocato su una superficie di ferro sufficientemente ampia, perché le vibrazioni durante la guida potrebbero farlo cadere. L’ideale sarebbe posizionarlo sotto il sedile o il bagagliaio.

Per quanto riguarda la batteria, assicura buone prestazioni, con una durata di oltre una settimana quando è in funzione, mentre può raggiungere addirittura i 90 giorni in funzione quando è in modalità stand-by.

Perché non approfittare dell’interessante opportunità offerta da Amazon, che ti permette di applicare un coupon del 5% sul prezzo del Localizzatore GPS? Si tratta di una promozione temporanea, non fartela sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.