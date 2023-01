Precisione impossibile? NON PIU’ con la LIVELLA LASER

Attaccare un quadro dritto sembra una “mission impossibile”? Sbarazzati della vecchia livella e acquista questa livella laser autolivellante con un super sconto e un ulteriore coupon, pagandola meno di 30€.

Esiste qualcosa di più fastidioso di un quadro attaccato storto o di una parete verniciata a metà dove si nota un calo di pennellata? Aiuto, proprio no! Per questo motivo esistono le livelle, ma a volte quelle semplici e manuali non aiutano ad essere davvero iper precisi. Su Amazon trovi un oggetto fantastico: La livella laser autolivellante HANMATEK LV1, un modello con raggi rossi che ti aiuterà a montare specchi, mensole, cornici e tanto altro ancora.

La funzione autolivellante è eccezionale: ti basterà poggiare la livella laser su un cavalletto o su una superficie ben piana per vedere proiettato sulla parete desiderata la linea dritta da seguire. Una vera e propria piccola rivoluzione grazie a questo dispositivo tecnologico e resistente agli urti.

Modalità autolivellante

Oltre alla modalità autolivellante, questo accessorio è resistente alla polvere, agli urti ed è anche waterproof contro acqua e umidità. Proietta il laser fino ad una lunghezza di 10 metri per la linea orizzontale e un’altezza di 5 metri per la linea verticale. La batteria dura facilmente oltre 20 ore, e il laser può essere utilizzato anche in esterno. Tuttavia si consiglia un uso prettamente indoor per una maggior visualizzazione delle linee. Le linee trasversali orizzontali e verticali appaiono simultaneamente, rendendo possibile la riduzione della perdita di tempo associata all’allineamento orizzontale convenzionale. È molto comodo per l’installazione di mobili e per la decorazione di superfici murali, come ad esempio delle mensole.

Cosa stai aspettando? Regala o regalati la livella laser autolivellante su Amazon pagandola solamente 26.99€ grazie allo sconto del 17% e al coupon flaggabile per avere un ulteriore sconto del 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.