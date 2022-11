Libro Storia della Ferrari: SCONTO per veri appassionati

Una casa automobilistica che ha fatto la storia, soprattutto in pista: acquista questo splendido libro con uno sconto del 15% su Amazon in previsione del Black Friday.

Ha fatto sognare intere generazioni grazie ai suoi protagonisti, guidatori eccellenti, e a tutte le figure di prestigio che le giravano intorno: la Ferrari non ha bisogno di presentazioni, ma in questo libro edito Centauria di Umberto Zapelloni troverete 50 ritratti esclusivi degli uomini che hanno reso la rossa fiammante più famosa al mondo ciò che è oggi. All’interno vi è anche un’intervista inedita a Piero Ferrari, nonché approfondimenti su nomi di pregio quali Michael Shumacher, Charles Lecklerc e non solo.

Nel libro troverai focus sulle figure di Enzo, Dino e Piero Ferrari, un ritratto fedele della figura di Fernando Alonso, Juan Manuel Fangio, Mauro Forghieri e molti altri. Un libro non solo interessante a livello testuale, ma anche bellissimo come collezione – grazie alle illustrazioni interne che accompagnano le biografie dei personaggi. Il libro conta 152 pagine ed è estremamente scorrevole, perfetto quindi sia per collezionisti che per appassionati della Ferrari.

La storia dettagliata del brand più forte al mondo

Il cavallino più famoso del mondo declinato in 50 ritratti dei suoi protagonisti assoluti: un libro davvero da non perdere quello di Umberto Zapelloni, che renderà felice chiunque lo riceva. All’interno vi sono tante storie che raccontano il mito della casa automobilistica e delle persone che lo hanno reso tale nel corso del tempo.

Il libro Storia della Ferrari in 50 Ritratti edito Centauria di Umberto Zapelloni

