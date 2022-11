Lego Technic Formula E Porsche con INCREDIBILE SCONTO

Con uno sconto del 20% per un prezzo davvero super, puoi acquistare su Amazon Lego Technic Fomula E Porsche per te o per un regalo stupendo.

Un marchio che non ha davvero bisogno di presentazioni, e che oggi puoi portarti a casa con uno sconto corposo del 20% per un totale di sole 39,90€: una vera bomba per la linea Technic, soprattutto se il soggetto in questione è la stupenda Porsche 99X Electric Formula E. Una perfetta replica dell’auto autentica, ideale per bambini dai 9 anni in su e con 422 mattoncini che terranno impegnato te o il tuo bambino per un tempo di assoluta qualità.

La stupenda Porsche 99X a marchio Lego per la linea Technic ha la funzione pull-back: potrai giocarci come vorrai per avviare l’auto e farla scattare in avanti, come se fosse davvero in un circuito da corsa. Ma non è finita qui: puoi combinare il gioco manuale con la realtà aumentata, grazie all’applicazione Lego Technic che ti darà la possibilità di lanciarti in sfide “all’ultima corsa”. Vivrai l’emozione di una vera e propria gara, il tutto scaricando un’app gratuita sul tuo smartphone.

Un regalo perfetto per gli amanti della corsa

Le costruzioni Lego coinvolgono tutti, adulti e bambini, maschi e femmine, senza alcune distinzioni di età o genere: è questa la forza del loro successo quasi centenario. La linea Technic, come nel caso di questa Porsche 99X della Formula E, arricchiscono l’esperienza di gioco con moltissimi dettagli che danno l’impressione di aver costruito un modellino praticamente identico alla vettura originale.

Il natale è alle porte, e tutti (davvero tutti) amano i prodotti Lego: acquista su Amazon Lego Technic Formula E Porsche 99X nel suo codice 42137 e approfitta del 20% di sconto già presente al momento del checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.