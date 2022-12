LEGO Technic Ferrari: ultime idee regalo per Natale

Siamo quasi giunti a Natale, non scordarti gli ultimi regali. Su Amazon ci sono diversi prodotti che potrebbero fare al caso tuo e farti fare una bella figura nelle feste. Non farti scappare queste opportunità. Per esempio, potrai trovare l’ultimo modello di modellino Lego Technic ispirato alla Ferrari Daytona SP3 con una offerta da non farsi sfuggire.

Non farti scappare questo prodotto. Stiamo parlando di un qualcosa molto apprezzato da collezionisti di tutte le età. Inoltre, dato la qualità e la bellezza, è molto apprezzabile da tenere in esposizione. Approfittane oggi grazie ai diversi vantaggi che Amazon ti può offrire.

LEGO TECHNIC FERRARI, IDEA REGALO SUPER

Stiamo parlando di un prodotto che non ti farà fare brutta figure se regalato. Sulla piattaforma di shopping online di Amazon potrai trovarlo ad un prezzo molto interessante. Il modellino Lego Technic Ferrari è acquistabile a 428.49 euro. Se decidessi di acquistarlo oggi andresti a risparmiare grazie allo sconto del 5% che ha fatto abbassare il prezzo originario di 449.99 euro. Grazie a degli accordi della nota B2C americana, potrai avere la possibilità di acquistare subito il prodotto e pagarlo, in un secondo momento, a tasso zero con Cofidis.

Il prodotto, grazie alla collaborazione tra la nota casa di modellini da costruire e la Ferrari, ha diversi dettagli molto accurati ispirati alla nota auto del “Cavallino Rampante”.

Per coloro che sono appassionati ai modellini di questo tipo questo è un qualcosa da non farsi sfuggire. Fattore da apprezzare è quello che il Modellino Ferrari Daytona SP3 conserva tutte le caratteristiche originali della nota automobile da corsa vera. Non appunto include l’apertura delle porte a farfalla, lo sterzo, il motore V12, il cambio sequenziale a 8 velocità con palette, il tetto rimovibile e gli ammortizzatori.

Fai in fretta, il Natale sta arrivando. Questo è il momento perfetto per acquistare il modellino Lego Technic ispirato alla Ferrari, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con un prezzo veramente imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.