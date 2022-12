LEGO Technic Ferrari 488 GTE: SUPER sconto su Amazon

Questo è senz’ombra di dubbio il regalo di Natale perfetto per tutti gli amanti del cavallino rampante e del mondo LEGO: parlo di nient’altro che del LEGO Technic Ferrari 488 GTE, ora scontato del 23% su Amazon!

La tua Ferrari in miniatura con il LEGO Technic Ferrari 488 GTE

Uno dei modelli Ferrari più amati di tutto il suo parco auto viene riprodotto in miniatura dal LEGO Technic Ferrari 488 GTE: un’occasione da non perdere se sei un’amante della 488 GTE, ovvero un modello sportivo capace di raccontare la storia vincente della casa di Maranello.

L’elevata quantità di dettagli è davvero impressionante, basti pensare alle portiere apribili, alle sospensioni anteriori e posteriori, al motore V8 con pistoni mobili e al volante funzionante.

Grazie a questo modellino, riuscirai ad osservare tutte le caratteristiche, anche la più piccola, di questa fantastica vettura, compresi i numerosi dettagli dell’abitacolo originale.

È sicuramente un modello degno di occupare un posto d’onore in ufficio o in casa di ogni amante della Ferrari, anche per i colori assolutamente originali e i tipici adesivi da corsa.

Con questa fedele riproduzione della 488 GTE, qualunque appassionato di auto da corsa trascorrerebbe momenti di assoluto divertimento.

Chiaramente, come ogni prodotto a marchio LEGO, contiene un manuale d’istruzioni sul montaggio del modellino, ma anche dei contenuti esclusivi, cioè dettagli sull’auto e sul team AF Corse 51.

Se hai un parente o un amico appassionato della Ferrari, ancor meglio se del modello 488 GTE in particolare, hai l’occasione di fare il regalo perfetto senza spendere grosse cifre: il LEGO Technic Ferrari 488 GTE è scontato del 23%!

Acquistando ora questo prodotto, avrai la certezza di riceverlo prima di Natale. Per garantirti una spedizione ancora più rapida, prova il servizio Prime di Amazon. Clicca qui per provare il mese gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.