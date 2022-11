SUPER AFFARE per Lego Technic Ducati Panigale V4 R

Tutta la precisione e la bellezza della serie Lego Technic per questo modello di Ducati Panigale V4 R, oggi con il 14% di sconto già applicato da Amazon.

Amanti delle due ruote e del modellismo, questa offerta non potrà lasciarvi indifferenti: Amazon ha lanciato una vera e propria bomba per la sua linea Technic, proponendo la splendida Ducati Panigale V4 R a soli 59,90€ contro i 69,99€ canonici grazie al 14% di sconto presente in pagina. Un’occasione unica per farsi un gradito auto- regalo oppure anticipare i regali di Natale risparmiando in maniera intelligente. La Ducati Panigale V4 R è il modellino perfetto per essere montato e giocato da un’età superiore ai 10 anni. Una fedelissima riproduzione della Ducati originale, ricchissima di particolari irresistibili.

Con l’acquisto, oltre a risparmiare il 14% sul prezzo originale, riceverai tutto il set per montare la tua Ducati, che presenta lo sterzo girevole e i freni a disco anteriori e posteriori, oltre a un movimento davvero realistico e alle sospensioni anteriori e posteriori funzionanti. Presente anche il cavalletto laterale, il tubo di scarico, il parabrezza e il cruscotto. Insomma, un modellino praticamente perfetto sotto ogni aspetto per un prodotto top di gamma della linea di mattoncini colorati più famosa al mondo.

Costruito in collaborazione con Ducati

Questo modello di Lego Technic Ducati Panigale V4 R è stato costruito da Lego in collaborazione con Ducati, al fine di creare un pezzo da collezione ideale per tutti i fan della due ruote più fiammante di sempre. Ben 646 pezzi per un set che minuziosamente fornisce l’idea di avere una vera e propria piccola Ducati sulla mensola della propria casa.

Non lasciarti sfuggire questo pezzo unico: acquista Lego Technic Ducati Panigale V4 R a soli 59,99€ risparmiando il 14% grazie allo sconto Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.