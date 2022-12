LEGO Ferrari Daytona: Super Idea Regalo per il Natale

Il Natale sta arrivando, non aspettare fino all’ultimo. Sulla piattaforma di shopping online di Amazon potrai trovare tanti regali, come quello di cui vi parlerò, con degli SCONTI IMPERDIBILI. Non farti sfuggire l’ultimo modellino della LEGO Technic ispirato alla Ferrari Daytona SP3. Approfittane dell’offerta prima che scada il corposo sconto del 24%.

Il Natale è alle porte, non farti scappare questo bellissimo modellino. Se ne approfitti oggi potrai risparmiare più di cento euro. Approfittane prima che scada il tutto.

LEGO FERRARI DAYTONA, IL NATALE STA ARRIVANDO

Il Natale sta arrivando, fai il regalo giusto. Stiamo parlando di un prodotto che ti puoi portare a casa grazie allo sconto corposo del 24% che, sulla piattaforma di Amazon, c’è per il LEGO Ferrari Daytona. Proprio quest’ultimo, che inizialmente lo si trovava a 449.99, lo potrai acquistare a 343.99 euro. Questo prodotto della serie Technic, consigliato soprattutto per adulti appassionati, presenta una replica dettagliata dell’auto della nota casa automobilistica italiana. Inoltre, grazie a degli accordi di Amazon potrai acquistare subito il prodotto e pagarlo, in un secondo momento, a rate a tasso zero con Cofidis.

Il fattore bello di questo oggetto è proprio la precisione con il quale è stato costruito dato che ha dettagli veramente unici come l’apertura delle porte a farfalla, lo sterzo, il bellissimo motore V12, il cambio sequenziale a 8 velocità e tanti altri piccoli dettagli.

Il modellino LEGO, in scala 1:8, richiama diversi dettagli accattivanti della Ferrari Daytona SP3. Il prodotto è stato realizzato in collaborazione tra le due parti con lo scopo ultimo di produrre un qualcosa di veramente unico ed imperdibile. Non appunto assieme all’auto sportiva da montare vi è una targhetta decorata da esposizione.

Fai il regalo giusto, il Natale si sta avvicinando. Questo è il momento perfetto per acquistare il LEGO Technic ispirato alla Ferrari Daytona SP3 in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.