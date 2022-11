L’avviatore booster portatile e multifunzionale IN PROMOZIONE su Amazon

Soprattutto se si è in procinto di affrontare un lungo viaggio in auto, è bene avere sempre con sé un avviatore di emergenza i caso di problemi improvvisi legati alla batteria. Per oggi, in occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile in offerta speciale l’Avviatore booster portatile marcato Telwin con uno sconto del 21%.

Potrete acquistare il dispositivo prezioso a soli 117,99 euro, risparmiando più di 30 euro sul prezzo di base. La spedizione è completamente gratuita ed possibile effettuare anche il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out.

Avviatore booster portatile Telwin: caratteristiche e funzionalità

Il modello in promozione su Amazon è un avviatore a 12V con una elevata capacità di avviamento non solo per auto, ma anche per moto, barche, furgoni e camper con batterie GEL, WET PbCa, AGM SPIRAL MF. L’impiego della tecnologia al litio LiPo garantisce una ricarica completa e veloce, monitorata da una serie di led.

Il dispositivo è super compatto e le sue dimensioni contenute lo rendono adatto ad essere riposto nel vano portaoggetti dell’auto. Il pacchetto in sconto comprende una comoda borsa in pelle che comprende cavi di avviamento, vari connettori per dispositivi mobili, una spina accendisigari e un alimentatore di rete.

Le due lampade di emergenza a led ad alta intensità (100 lumen) consentono di utilizzarlo anche con la funzione di torcia, lampeggiante o SOS. È dotato, in aggiunta, della funzione powerbank che permette la ricarica di dispositivi mobili come smartphone, tablet, macchine fotografiche (attraverso due prese USB) e l’alimentazione di laptop, lampade, frigoriferi da campeggio ed altri dispositivi (grazie a due uscite a 12V e 19V).

L’Avviatore booster portatile Telwin risulta, quindi, uno strumento affidabile e pratico in ogni occasione. Per il Black Friday Amazon lo propone in offerta speciale con uno sconto del 21%. La spedizione è completamente gratuita ed possibile effettuare anche il pagamento in comode rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.