Laptop TECLAST con un SCONTO WOW su Amazon

Hai bisogno di iniziare l’anno nel migliore dei modi? Su Amazon potresti trovare diversi prodotti che possono fare al caso tuo. Per esempio troverai, con uno sconto da non farsi scappare, l’ultimo gioiellino della TECLAST: il suo nuovo Laptop F15PLUS2.

Sulla piattaforma di shopping online di Amazon troverai questo pc ad un prezzo molto interessante. Grazie al corposo sconto del 22% troverai il Laptop TECLAST a 279.99 euro. Non farti scappare questa opportunità, stiamo parlando di un prodotto molto interessante e comodo.

QUANTI VANTAGGI IL LAPTOP TECLAST

Non farti scappare questo prodotto, approfittane adesso perché non so per quanto tempo possa rimanere questa occasione. Inoltre, grazie a degli accordi di Amazon, potrai acquistarlo subito e pagarlo, in un secondo momento, a rate con Cofidis.

La qualità di questo prodotto è assicurata. Basti pensare che questo pc ha il processore Intel GeminiLake di ottava generazione con frequenze da 1,1 Ghz fino a 2,6 GHz ed una scheda grafica Intel Graphics 600 UHD di nona generazione. Inoltre, grazie alla SSD ad alta velocità, avrai a disposizione anche 256 GB. Non farti scappare questo prodotto dato che consente una velocità Turbo Boost.

Un altro punto a favore di questo prodotto è la sua portabilità. Le sue dimensioni, 15.6 pollici, il suo peso, 1.65 Kg, ed anche il suo spessore, soli 18 mm, fanno di questo pc un prodotto da non farsi scappare. Inoltre, non farti scappare la sua grande batteria da 38000 mWh.

Importante da dire il fatto che il sistema operativo Windows 11 è già preinstallato all’interno del Laptop della TECLAST il quale sarà molto facile da usare e da capire. Da segnalare il fatto che esso è compatibile con tutti i tipi di software di intrattenimento audiovisivo. La casa produttrice offre, per questa tipologia di prodotto, ben due anni di garanzia.

Sfrutta il tuo nuovo computer, non fartelo scappare. Questo è il momento perfetto per acquistare il Laptop della TECLAST, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi lo troverai con uno sconto speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.