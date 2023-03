Laptop Acer Aspire 5, su Amazon SCONTO SUPER del 27%!

Non farti sfuggire questa occasione molto interessante, che tu vada a scuola o a lavoro non importa perché questo prodotto potrebbe esserti comodo in qualsiasi caso. Sto parlando dell’ultimo modello del Laptop Acer Aspire 5. Potrai trovarlo sulla piattaforma di Amazon ad un prezzo molto interessante, farselo sfuggire sarebbe veramente un peccato. La festa del papà sta arrivando, fai il regalo giusto!

Farsi sfuggire questo prodotto sarebbe veramente un peccato, stiamo parlando di un prodotto molto comodo e veloce. Il Laptop Acer Aspire 5 è stato realizzato con il nuovo sistema operativo Windows 11. Quest’ultimo ti permetterà di esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile. Non farti scappare questo strumento, potrai trovarlo su Amazon con il corposo sconto del 27%, affrettati prima che scada il tutto.

Da sottolineare il fatto che il prodotto in questione è stato realizzato con il potente processore AMD Ryzen 5 5500U. Quest’ultimo ti permetterà di avere una velocità di esecuzione molto interessante. Inoltre, il tutto è stato progettato, anche, con 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 24 GB e 256 GB di memoria SSD. Grazie a quest’ultima ti sarà possibile svolgere qualsiasi attività.

Interessante da tener presente il design a bordi sottili e il grande rapporto schermo-chassis regalano un’ampia area di visualizzazione sul display 15,6 pollici Full HD LED LCD con colori brillanti. Non farti scappare il Laptop Acer Aspire 5, sono certo che non te ne pentirai di questa tua scelta. La tua vista sarà protetta grazia alla particolare tecnologia Acer Color Intelligence.

Approfittane subito, basti pensare che avrai un segnale wireless forte e stabile grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) a doppia banda. Affrettati!

Non farti sfuggire questa occasione, sono certo che non te ne pentirai. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello del Laptop della nota marca, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

