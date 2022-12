L’Apple iPad potente e super versatile ad un PREZZO BOMBA

Cercate un iPad pratico, leggero e che vi offra prestazioni eccezionali? Approfittate dell’offerta conveniente di Amazon sull’Apple iPad di nona generazione ad oggi disponibile con uno sconto del 16%.

L’articolo è acquistabile a soli 369 euro, quindi con un risparmio di ben 70 euro dal prezzo di base, ed è possibile effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out. La spedizione è completamente gratuita con consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Apple iPad di nona generazione: tutte le funzionalità

L’Apple iPad di nona generazione è uno strumento potente ma allo stesso tempo molto versatile, facile da usare e dalle mille potenzialità.

È dotato di un Chip A13 Bionic con Neural Engine super potente, oltre che ad una batteria che può durare un giorno intero garantendo lavoro o divertimento senza interruzioni. Lo spettacolare display Retina da 10,2 pollici è perfetto per disegnare con precisione, lavorare ad un progetto grafico o semplicemente vedere un film.

Il dispositivo è dotato di fotocamera frontale da 12 MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica che permette videochiamate ancora più coinvolgenti. La fotocamera posteriore da 8 MP, invece, scatta foto e video brillanti e super nitidi.

Grazie al Wi-Fi veloce e alla tecnologia 4G LTE Advanced è possibile caricare e scaricare file, oltre a godersi contenuti in streaming in qualsiasi luogo, quindi sia a casa che in viaggio. Il sistema operativo iPadOS è potente e facile da usare fin dal primo utilizzo, ed in più è possibile scegliere tra un milione di app a disposizione.

L’Apple iPad di nona generazione è, quindi, ideale sia per lavorare che per sbizzarrirsi con progetti di ogni tipo. Il dispositivo top di gamma ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto conveniente del 16%. L’articolo è acquistabile a soli 369 euro ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

