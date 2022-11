L’antifurto a prova di ladri è in PROMOZIONE su Amazon!

Tieni al sicuro il tuo veicolo da eventuali manomissioni con l’antifurto giusto! Su Amazon, in occasione della Settimana del Black Friday, è in promozione l’efficace Bloccasterzo per auto marcato Tevlaphee con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita ed in più, con l’acquisto dell’accessorio, sarà possibile ottenere un ulteriore sconto del 7% aggiungendo al carrello due articoli tra quelli selezionati.

Massima sicurezza con l’antifurto per auto Tevlaphee

Il bloccasterzo Tevlaphee è un antifurto particolarmente pratico ed efficace adatto alla maggior parte dei veicoli. Innanzitutto offre un ottimo deterrente visivo per i ladri d’auto perché il dispositivo è già visibile dall’esterno attraverso il finestrino.

Non manca, ovviamente, la sicurezza effettiva in quanto il modello fabbricato è molto stabile, robusto e di alta qualità e può essere fissato al volante in modo rapido e veloce. Realizzato in acciaio tondo e lega di alluminio, è resistente a calafataggio, segatura, martellatura e attacchi di freon. L’artiglio del volante impedisce la rotazione del volante da parte di persone non autorizzate e allo stesso tempo protegge l’airbag del veicolo dai furti. La dimensione interna dell’artiglio è regolabile da 15,5 a 38 cm, quindi adatta a quasi tutti i tipi di veicoli.

L’antifurto non richiede nessuna chiave perché è dotato di una sofisticata serratura a combinazione a 5 cifre. Basti pensare che è possibile creare 100 mila tipi di combinazioni di codici, quindi è praticamente impossibile per l’eventuale ladro individuare quella giusta. Per resettare il codice e modificarlo bisogna seguire i seguenti step: premere il pulsante di ripristino nella posizione “SET”, impostare i 5 codici richiesti, riportare il pulsante di ripristino nella posizione originale e modificare la password (quando il prodotto non è in uso).

Con il bloccasterzo Tevlaphee la vostra auto sarà, quindi, sicura al 100%! Approfittate dell’offerta Black Friday di Amazon e potrete acquistare l’antifurto con uno sconto del 20%. Per ogni eventualità sul prodotto è garantito un rimborso di 30 giorni e una garanzia europea di 1 anno.

