La tua TV a parete con il Supporto TV universale a BASSO prezzo

Scegliere di collocare la tua TV sulla parete può essere un’esigenza dovuta alla particolare disposizione del tuo arredamento.

In questi casi, se non intendi acquistare appositamente un modello a parete, puoi utilizzare quella che già possiedi, applicando un comodo Supporto TV universale, adesso in sconto su Amazon del 29% per un periodo limitato.

Finalmente la tua tv a parete con il Supporto TV universale

Con questo prodotto potrai applicare a parete qualsiasi modello di TV con schermo tra 13″ e 43″.

Il peso massimo che è in grado di sostenere è 20 kg ed è compatibile con VESA, ovvero lo standard per i fori di montaggio.

Si tratta di un supporto flessibili in termini di:

inclinazione (+5°/-15°);

orientamento (l’angolo massimo dipende dalla dimensione della TV/-90°);

rotazione (fino a 360°).

Parlo di un supporto davvero sicuro, progettato per sopportare 4 volte il peso della media dei prodotti di questo genere. Ciò è dovuto ai materiali di elevata qualità di cui è costituito, infatti è realizzato in acciaio, che rende l’intero supporto particolarmente robusto e sicuro.

Per quanto riguarda il braccio, si ritrae di 69 mm e si estende di massimo 368 mm, così da avere la massima comodità.

Il prodotto include tutto il necessario per l’installazione.

Grazie agli ancoraggi forniti con il supporto, può essere applicato su tutti i perni di muro di cemento, mattoni o di legno verticali.

Il Supporto TV universale è un prodotto che, per particolari esigenze di arredamento, può rendersi indispensabile.

Per questo motivo ti consiglio di approfittare dell’offerta temporanea riservata da Amazon ai suoi clienti su questo prodotto davvero affidabile!

Il supporto TV universale è ora scontato del 29% su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.