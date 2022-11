La tua Bici diventa elettrica con questa GENIALATA SMART

Ti capita mai nei tuoi giri in bici di restare a corto di energia? Avventurarsi con il proprio mezzo a pedali è sempre qualcosa di entusiasmante, ma non puoi mai sapere con certezza qual è il percorso che dovrai affrontare? E se ci sono salite eccessive? Magari sarai stanco/a? Il Kit di conversone in Bici Elettrica è la soluzione. Aggiungi subito al carrello, non perdere questa incredibile occasione.

La Viribus ha progettato questo Kit per scongiurare i momenti in cui hai bisogno di rifiatare sulla tua bici, riuscendo a realizzare un sistema che trasforma la tua bici a pedali in una bici motorizzata. Per adesso, a soli 235,99 euro a cui applicare anche un COUPON SCONTO del 5%.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento. Puoi pagare questo fantastico accessorio con l’ausilio di Cofidis, che ti permette di acquistare e rateizzare comodamente senza problemi.

Il Kit che trasforma la tua bici e la rende motorizzata

Il Kit Viribus va a modificare la tua bici, dotandola di un vero e proprio motore che è ben conservato da un fusibile. Alimentato da un motore di 1000W, è l’ideale per accompagnarti a lungo durante le tue pedalate in bici, non è rumoroso ed ha una lunga durata.

Nel Kit viene fornito:

una ruota posteriore da 26″

2 estrattori di freno

1 controller elettronico

acceleratore a pollice

cambio 7 marce

borsa per il trasporto batteria

sensore assistenza potenza

1 corda elastica

Questo fantastico accessorio per la tua bici ha tutto quello che occorre quindi per convertire e motorizzare la tua ruota posteriore, ed assisterti nei tuoi giri in cibi.

Vuoi davvero trasformare la tua bici? Vuoi affrontare itinerari che mai prima avresti percorso? Acquista subito il Kit di conversione da Bici a Bici elettrica, a prezzo AFFARE. Cambia il tuo approccio a vivi al meglio le tue gite in bici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.