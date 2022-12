La smart tv dove vuoi tu con il Fire TV Stick 4K Max in FORTE sconto

Hai sempre desiderato avere tutte le funzionalità tipiche di una smart tv, anche se non ne possiedi una? Con il Fire TV Stick 4K Max di Amazon potrai farlo ad un prezzo di gran lunga più basso rispetto a quello di una smart tv nuova: soli 41,99€, a fronte di un prezzo di listino di 64,99€!

Tutto quello che ami vedere dove vuoi tu

Con il Fire TV Stick 4K Max hai la possibilità di portare con te tutte le piattaforme di streaming on demand di cui non puoi fare a meno: l’unica cosa di cui avrai bisogno è una connessione Wi-Fi!

Approfitta ora della promozione di Amazon su questo prodotto.

Questo versione del Fire TV Stick risulta migliorata rispetto a quelle precedenti, con una velocità maggiore del 40% nella navigazione e nella riproduzione del lettore multimediale.

Con questo piccolo dispositivo, potrai viverti le immagini brillanti tipiche del 4K Ultra HD, con supporto HDR e Dolby Vision, oltre che l’audio Dolby Atmos.

Il Fire Stick supporta tutte le principali app di streaming on demand, come:

Netflix;

Youtube;

Amazon Prime Video;

Disney+;

NOW;

DAZN;

Mediaset Infinity;

Rai Play.

Oltre a poter usufruire di questi servizi, potrai anche guardare la TV in diretta, con tutti i suoi canali.

Da sottolineare il telecomando dotato di assistenza vocale con Alexa. Ciò significa che potrai cercare e avviare la riproduzione dei contenuti semplicemente premendo l’apposito tasto ed utilizzando la tua voce.

Il Fire TV Stick 4K Max è il regalo perfetto per chi non dispone di una smart TV, ma non intende rinunciare ai film, alle serie TV e agli eventi offerti dai principali canali di streaming.

Puoi acquistare questo fantastico dispositivo scontato del 35% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.