La Sacca porta monopattino Ducati al 47% DI SCONTO per il BLACK FRIDAY

Se volete trasportare o custodire il vostro monopattino senza occupare eccessivo spazio, abbiamo il prodotto che fa per voi. Si tratta della Sacca Porta Monopattino Urban a marchio Ducati che, in occasione della settimana del Black Friday, su Amazon è disponibile con un sconto pazzesco del 47%!

La spedizione è completamente gratuita e, procedendo all’acquisto, si ha diritto anche ad una promozione speciale che prevede l’attivazione o l’estensione gratuita del proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi con l’aggiunta di Buoni Regalo Amazon.it fino a 225 euro.

Trasporto pratico e sicuro con la Sacca Porta Monopattino Ducati

Il marchio Ducati è sinonimo di garanzia ed affidabilità per tutti gli accessori inerenti ai veicoli a due ruote. Se avete un monopattino, questa è la sacca ideale per trasportarlo o custodirlo senza occupare troppo spazio sia in automobile, che in treno o in aereo.

La sacca è perfetta per il monopattino elettrico Pro1 Plus a marca Ducati, ma è utilizzabile anche per tutti i monopattini con ruote sino agli 8,5″. Leggera e robusta con cuciture rinforzate, ha una pratica maniglia con imbottitura per un maggiore comfort durante l’utilizzo. L’ampia capacità della sacca consente di riporre all’interno e quindi di trasportare con sé, anche i diversi accessori e dispositivi di protezione.

Per non occupare spazio eccessivo, ogni sacca porta monopattino è dotata della propria custodia nel quale riporla nei momenti di non utilizzo. Facilmente richiudibile, le dimensioni della sacca riposta nella propria custodia sono solo di 25×20 centimetri. La taglia è unica e il colore è nero con dettagli rossi per rispettare il design originale del marchio.

Approfittate della settimana del Black Friday per acquistare su Amazon la Sacca Porta Monopattino Urban a marchio Ducati con un sconto pazzesco del 47%! La pagherete solo 31,90 euro e la spedizione è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.