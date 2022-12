Kit riparazione Crepe vetro: GENIALATA in offerta su Amazon

Sapevi di poter riparare i piccoli danni ai vetri della tua auto senza doverti recare dal carrozziere e spendere cifre folli? La soluzione è qui ed è nient’altro che il Kit riparazione Crepe vetro,disponibile a soli 10,19€, con la possibilità di applicare un coupon del 5%! Un prezzo assolutamente imbattibile per un prodotto che ti farà risparmiare non poco!

Ripara i vetri della tua auto con il Kit riparazione Crepe vetro

Questo prodotto include tutto l’occorrente per riparare i piccoli danni ai vetri, incluso il parabrezza, in modo facile e veloce. È da poco attiva un’interessante promozione su questo prodotto su Amazon!

Per utilizzare questo kit, innanzitutto bisogna pulire e asciugare la superficie da trattare e, successivamente, inserire il liquido di riparazione all’interno della crepa. Poi, applica il film indurito e lascia asciugare il tutto per 5-10 minuti. Fatto ciò, il liquido di riparazione residuo deve essere raschiato via con una spatola.

Questo kit è qualitativamente ottimo per la sua capacità di penetrazione nelle crepe e nelle scheggiature. Inoltre, è privo di sostanze tossiche e il suo utilizzo non richiede l’uso di strumenti particolari.

È molto facile da usare e impedisce che la crepa continui ad estendersi per tutto il vetro.

Chiaramente, un prodotto del genere potrai utilizzarlo anche per la riparazione di crepe diverse, quindi non solo quelle dei vetri dell’auto.

Acquistando questo prodotto avrai finalmente una valida soluzione al problema delle piccole crepe nei vetri dell’auto, fastidiose per la visibilità a bordo dell’auto, oltre che assolutamente antiestetiche.

Il è temporaneamente offerto a un prezzo speciale: soli 9,68€, grazie allo sconto del 15% cumulato con il coupon del 5% di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.