Kit Pulizia Auto: 20 spazzole a META’ PREZZO!

Invece di optare per l’autolavaggio, vi piace occuparvi personalmente della pulizia della vostra automobile? Allora approfittate della super offerta di Amazon sul Kit di spazzole per auto TPfocus: con uno sconto del 50% pagherete solo 19,94 euro anziché 39,99 euro.

L’occasione è imperdibile: a metà prezzo potrete acquistare un set che contiene ben 20 pezzi per la pulizia professionale di tutti i dettagli interni ed esterni del veicolo.

Il kit di 20 spazzole per far splendere la vostra auto

Il Kit di spazzole per auto TPfocus comprende 20 articoli super efficienti per il lavaggio dettagliato non solo di automobili, ma anche di camion, motociclette, biciclette, camper e barche. I pezzi sono studiati appositamente per la pulizia di ogni elemento sia interno che esterno come ruote, pneumatici, cerchioni, raggi, griglie, vani motore, terminali di scarico, paraurti, parafanghi interni e prese d’aria.

Nel kit sono inclusi i seguenti prodotti: spazzole a setole morbide per pulire tutti i tipi di piccole fessure ed eliminare la polvere; pennelli per la pulizia di angoli e spazi ristretti; spazzole per trapano di diverse dimensioni ideali per pulire le ruote delle auto; una spazzola dalla punta appuntita che consente la pulizia delle fessure del mozzo della ruota o del tubo di scarico; una serie di spazzole metalliche perfette per eliminare la ruggine e le macchie ostinate senza aggredire le superfici metalliche.

Il pacchetto comprende anche un guanto da lavaggio con interno impermeabile e una serie di prodotti per far brillare la carrozzeria del veicolo: ventose e pad per la lucidatura oltre ad un tampone in microfibra ultra morbido e lavabile perfetto per applicare cera, sigillante e smalto.

Insomma, a metà del suo prezzo di base può essere acquistato un set super fornito con 20 articoli adatti alla pulizia di ogni singolo elemento dell’auto. Ad oggi su Amazon il Kit di spazzole TPfocus ha il 50% di sconto, in più la spedizione è gratuita con consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.