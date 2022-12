Kit di pronto soccorso per auto A META’ PREZZO

Bisognerebbe sempre viaggiare in auto con un kit di pronto soccorso, per far fronte ad ogni emergenza propria e altrui; Amazon ti propone un kit completo di pronto soccorso con 90 pezzi all’interno con un prezzo offerta.

In auto, si sa, può succedere di tutto. Da un semplice tamponamento che crea un’escoriazione a un incidente che può lasciarci in mezzo alla strada quando fuori la temperatura è molto rigida. Per questo bisognerebbe sempre avere con sé un kit di pronto soccorso da auto, come questo proposto da Amazon per metà del suo prezzo di listino. In una borsetta capiente e comoda sono presenti 90 pezzi necessari per far fronte a un primo soccorso.

Dalle salviette detergenti al laccio emostatico, fino alla coperta di emergenza e ai cerotti adesivi sterili: con questo kit di pronto soccorso per auto, moto e biciclette sarai sempre al sicuro. Puoi averlo al prezzo offerta di sole 15,29€ grazie allo sconto del 41% più un coupon flaggabile che ti dà diritto ad un ulteriore 10% di sconto.

Contenuto del kit di pronto soccorso

Il mini kit di pronto soccorso HONYAO è compatto e leggero, e contiene nello specifico:

Manuale di istruzioni di pronto soccorso

20 tamponi di cotone

1 forbici tagliabendaggi

2 benda elastica

1 laccio emostatico

2 bende adesive

20 cerotti elastici

8 povidone iodio foglio sterilizzazione

4 tampone di garza sterile

1 benda triangolare

1 guanto medico

1 pinzetta

1 nastro carta medicale adesivo

10 spilla da balia

2 cerotto a dito a farfalla

1 tampone per la preparazione dell’alcool

2 cerotti adesivi sterili

1 coperta di emergenza

Cosa aspetti? Acquista il mini kit di pronto soccorso per auto, moto e biciclette approfittando del 41% di sconto e del 10% di sconto ulteriore flaggando il coupon presente su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.