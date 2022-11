KIT primo soccorso auto con 220 oggetti IN SUPER SCONTO

Bisogna sempre essere pronti ad affrontare qualsiasi evenienza: porta con te il Kit di Primo Soccorso in auto, e acquistalo su Amazon con il 17% di sconto per un piccolo prezzo.

Viaggiare in auto ci mette di fronte a molte possibilità, alcune anche poco piacevoli; fra queste, vi potrebbe essere quella di dover affrontare una situazione di emergenza, che richiede la nostra immediatezza e prontezza d’intervento. Per questo, all’interno di qualsiasi automobile, dovrebbe sempre essere presente un Kit di primo soccorso – come quello proposto oggi da Amazon con il 17% di sconto e per soli 24,85€. Questo kit di primo soccorso “premium” vanta la presenza di 220 pezzi al suo interno, incluso un kit di lavaggio oculare, ghiaccio pronto e coperta di emergenza.

220 articoli essenziali come forbici mediche in metallo, diverse tipologie di garze e cerotti e tanto altro ancora. La borsa è impermeabile e molto resistente, e dispone di diversi scomparti interni per poter organizzare tutti gli articoli presenti come meglio credi. Ci sono anche asciugamano antisettici, chiusure a farfalla, spille di sicurezza, strisce per le dita, nastro di pronto soccorso, cuscinetti per gli occhi e tanto altro.

Struttura approvata CE

L’intera struttura di questo kit di primo soccorso “premium” è fabbricata secondo standard davvero elevati e approvata CE. Ecco un riepilogo di ciò che potrai trovare dentro:

Contiene 220 oggetti Premium

Borsa resistente all’usura e resistente all’acqua

Design compatto e durevole

Include tasche extra per aggiungere articoli Extra

Include: bende triangolari, per ginocchia ed elastiche, nastro di pronto soccorso, chiusure a farfalla, maschera CPR e garze

Cerotti adesivi, non-aderenti e bende contro le punture, guanti, pinzette, forbici mediche, cerotto per il sollievo del dolore e rimuovi schegge

Cosa aspetti? Acquista il kit di primo soccorso premium su Amazon a soli 24,85€ grazie al 17% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.