Kit di emergenza auto: OFFERTONA BLACK FRIDAY

Un piccolo ma essenziale kit emergenza per gli pneumatici, oggi al 34% di sconto su Amazon grazie al Black Friday: il tuo “mai più senza” a piccolo prezzo.

Slime è un kit di emergenza per la riparazione degli pneumatici piccolo ma super potente, che diventerà il tuo migliore alleato contro incidenti spiacevoli. Uno speciale design pressurizzato permette a questo accessorio di gonfiare uno pneumatico a terra in soli 12 minuti. Dotato di kit universale e quindi funzionante su tutti gli pneumatici standard, Slime è più semplice di una ruota di scorta e permette una riparazione rapidissima senza dove installare cric, ruotini o attendere l’assistenza stradale: una vera e propria rivoluzione.

Slime Assistent gonfia lo pneumatico al 100% e ti consente di guidare in tranquillità e arrivare ovunque desideri. Sigillante da 650 ml, con vari accessori a disposizione e una pratica custodia con zip per portarlo sempre con te. La ricarica è facilissima: basta inserirlo in una presa accendisigari da 12 V e controllare attraverso un quadrante la pressione degli pneumatici.

Ecologico, non tossico e non pericoloso

Slime non è solo un kit di emergenza auto per il gonfiaggio degli pneumatici efficiente, ma anche ecologico, non corrosivo, non pericoloso e non tossico. Approvato dai principali produttori produttori di auto, è compatibile anche con pneumatici grandi come quelli di SUV, furgoni e autocarri. Riparazioni ultra rapide in soli 12 minuti, senza dover utilizzare ruotini per la sostituzione o crick.

Non attendere oltre, la sicurezza viene prima di tutto: acquista il kit di emergenza auto per gli pneumatici Slime al prezzo incredibile di 32,80€, approfittando dello sconto del 34% pensato da Amazon per il Black Friday. Un’occasione unica che non puoi lasciarti sfuggire, ancora per pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.