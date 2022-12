Kit auto perfetto per rimuovere neve e ghiaccio OFFERTA BOMBA

Non vuoi più congelarti le mani per pulire il vetro della tua auto dal ghiaccio? Oppure togliere la neve appena caduta sul cofano? Oggi, puoi trovare il raschietto per ghiaccio e la spazzola per neve di Ninonly, ad un prezzo incredibile. In offerta su Amazon a soli 24,87€.

La tua auto potrà essere pulita in un batter d’occhio grazie a questi due strumenti firmato Ninonly. Oggi, li trovi ad un prezzo top con tanto di coupon del 15%. Ti basterà aggiungere il prodotto al carrello e risulterà scontato automaticamente al momento del pagamento finale.

Il kit perfetto per rimuovere la neve e il ghiaccio dalla tua auto

Un kit che tutti i proprietari d’auto desiderano in inverno, per poter rimuovere sia ghiaccio che neve in maniera super veloce.

Un kit da neve composto da un ottimo raschia-neve, una spatola e un raschia-ghiaccio. Potrai utilizzarlo in ben cinque modi, dalla rimozione della neve, allo sbrinamento, alla spalatura del ghiaccio, alla pulizia dei tergicristalli e anche allo spazzamento della neve.

Grazie alla sua pala da neve molto grande e aggiornata, potrai rimuovere il ghiaccio con un tergi neve. Realizzato con gomma morbida TPR, adatto proprio a rimuovere in maniera rapida la neve proteggendo la vernice e anche il vetro della tua auto.

Questo prodotto è stato progettato per durare, realizzato con materiali molto robusti, tipo l’alluminio che gli permette di non deformarsi. Lo strumento può essere smontato in tre pezzi e poi installato nel sotto del bagagliaio, ma anche sotto al sedile.

Non dovrai più rimuovere il ghiaccio e la neve dalla tua auto con le mani, grazie a questo raschietto potrai farlo in maniera rapida e semplice. Oggi, lo trovi ad un prezzo top su Amazon con tanto di coupon 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.