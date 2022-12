iPhone X RICONDIZIONATO, praticamente come nuovo

Il marchio iPhone non ha bisogno di troppe presentazioni perché le sue prestazioni sono ampiamente note e riconosciute da tutte. Oggi puoi acquistare su Amazon un iPhone X ricondizionato ad un prezzo davvero super.

Il prezzo di questo prodotto è di soli 334,50 euro e a questo costo piccolo piccolo arriverà a casa tua uno smartphone praticamente come nuovo, completamente funzionante, dalle condizioni eccellenti e dal design unico e inconfondibile. Questo prodotto è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

iPhone X ricondizionato: tutto quello che devi sapere su questo smartphone

L’iPhone X ricondizionato proposto, nel colore grigio siderale, ha una memoria di 256 GB, una RAM di 3 GB e un display da 5,8 pollici.. Presenta una fotocamera da 12MP e una anteriore da 7 MP.

Con questo modello Apple elimina per la prima volta dai suoi telefoni il tasto home. Questa caratteristica permette così allo schermo del nuovo iPhone X di estendersi all’intera parte anteriore del telefono. Di conseguenza, il sistema di riconoscimento delle impronte digitali Touch ID lascia il posto a un sistema di riconoscimento facciale, il Face ID. Sono disponibili 2 modalità di ricarica: quella classica mediante cavo e poi quella wireless decisamente più innovativa e comoda.

In quanto prodotto ricondizionato questo iPhone X è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito dai fornitori qualificati di Amazon. Le sue condizioni esterne sono eccellenti e non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Gli accessori venduti insieme a questo smartphone sono compatibili e perfettamente funzionanti. Nella confezione che riceverai a casa troverai:

uno strumento di rimozione della SIM

un caricabatterie

un cavo di ricarica.

Infine questo prodotto è idoneo alla sostituzione o, in alternativa, al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto grazie alla garanzia di Amazon Renewed.

Cosa aspetta? Cambia il tuo vecchio smartphone e acquista ora su Amazon questo iPhone X ricondizionato ad un prezzo più che conveniente.

