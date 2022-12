iPad RICONDIZIONATO di sesta generazione in OFFERTA

Per quanto disporre di un ottimo smartphone sia importante nella quotidianità un iPad può dare quel qualcosa in più che in effetti manca. Sia per lavorare che per trascorrere il tempo libero sicuramente poter avere a disposizione un display di dimensioni maggiori fa certamente la differenza. Ora puoi acquistare su Amazon l’iPad ricondizionato di sesta generazione ad un ottimo prezzo.

A soli 234,88 euro potrai acquistare un prodotto che è praticamente paragonabile al nuovo. In più, cosa non meno importante, acquisti un oggetto del marchio iPhone che da solo è già una garanzia. Un prodotto di elettronica che è ovviamente completamente funzionante, dalle condizioni eccellenti e dal design unico e inconfondibile targato iPhone appunto. Inoltre questo è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

Tutte le caratteristiche di questo iPad ricondizionato di sesta generazione

Ottimo per guardare le serie tv e i tuoi programmi preferiti oppure per lavorare e studiare mentre sei in viaggio, l’iPad ricondizionato di sesta generazione garantisce comodità e funzionalità grazie alle dimensioni del suo display pari a 9,7 pollici.

Questo è dotato di una fotocamera da 8 megapixel e anche di una serie di funzioni tra cui: HDR per le foto, controllo dell’esposizione, modalità scatto in sequenza, tocca & metti a fuoco, timer autoscatto, sensore BSI, stabilizzazione automatica dell’immagine e geotagging delle foto. Poi è possibile registrare video in HD e farlo in tantissime modalità diverse.

In quanto prodotto ricondizionato questo iPad è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito dai fornitori qualificati di Amazon. Le sue condizioni esterne sono eccellenti e non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Gli accessori venduti insieme a questo smartphone sono compatibili e perfettamente funzionanti.

Infine questo prodotto è idoneo alla sostituzione o, in alternativa, al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto grazie alla garanzia di Amazon Renewed.

Questo è proprio il prodotto iPhone che ti manca, perciò approfitta del piccolo prezzo e acquista adesso su Amazon questo iPad ricondizionato di sesta generazione a soli 234,88 euro.

