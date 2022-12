IDEA GENIALE per chi viaggia in gruppo: interfono da moto

La luce del cruscotto dell’auto è troppo fioca e non ti basta mai di notte? Acquistane per un prezzo simbolico una a LED da attaccare con magnete e adattabile ad ogni tipologia di automobile: un accessorio di cui ti innamorerai.

Viaggiare in gruppo fra centauri è stupendo, un’emozione incredibile e un’avventura sicuramente indimenticabile. Quando però ci sono decisioni da prendere mentre si è in strada, affidarsi semplicemente al cellulare può essere impossibile: fra il casco integrale, il rumore del vento e il rombo dei motori, comunicare è più che complicato. LEXIN GTX 10 è un interfono da moto pensato specificamente per un gruppo fino a 10 piloti, che si applica sul casco e comprende 3 gusci colorati di ricambio, cancellazione del rumore e molto altro.

Il suo design accattivante e creativo gli permette di essere installato su diversi tipi di caschi, e grazie alla connessione bluetooth V5.0 funziona meravigliosamente con ogni smartphone. Associazione universale, design impermeabile, ricarica rapida e con assistente vocale integrato. Un vero e proprio alleato per i tuoi viaggi in compagnia.

Supporta fino a 10 persone contemporaneamente

Non solo puoi comunicare senza problemi con gruppi fino a 10 persone, ma puoi ascoltare le indicazioni del navigatore oppure ascoltare la musica senza essere disturbato da suoni esterni. Batteria da 800 mAh impermeabile: l’auricolare bluetooth per moto LX-GTX è dotato di una batteria che può fornire 18 ore di ascolto di musica o 13 ore di conversazione, più di una settimana in standby

Cosa aspetti? Acquista subito questo interfono che supporta una conversazione fino a 10 persone, con cancellazione del rumore, possibilità di sentire il navigatore, ascoltare la musica e molto altro ancora. Puoi averlo a sole 212.49€ grazie allo sconto flaggabile del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.