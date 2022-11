IN OFFERTA SPECIALE il Kit multiaccessoriato per lucidatura fari auto

Fari dell’auto sfocati, ingialliti o usurati? Abbiamo il prodotto che fa per voi! Si tratta del Kit per lucidatura fari della TTRCB che, in occasione della Settimana del Black Friday, è in offerta speciale su Amazon con un super sconto del 20%.

La spedizione è gratuita e, acquistando il prodotto, si può risparmiare un ulteriore 5% aggiungendo alla spesa il Liquido di Riparazione TTRCB. Basterà selezionare “Aggiungi entrambi al carrello” per applicare automaticamente il codice promozionale ZO4Z48RH.

Fari auto come nuovi con il Kit per lucidatura TTRCB

Con il tempo e l’usura i fari dell’automobile possono graffiarsi, ingiallirsi o semplicemente diventare opachi. Per ripristinarne la chiarezza, migliorando di conseguenza la visibilità e la sicurezza alla guida, basteranno poche mosse con il Kit per lucidatura TTRCB.

Il set è studiato per eliminare efficacemente i graffi e risolvere i problemi di ingiallimento, sfocatura, ossidazione e lucidatura prolungando la vita dei fari dell’auto. È anche adatto all’uso in dispositivi luminosi nuovi in quanto li protegge dall’usura migliorandone la conservazione nel tempo.

Il kit include tutti gli elementi necessari per ottenere un risultato di qualità: una tazza in acciaio atomizzato rivestita, 100 ml di liquido per restauro, 6 fogli di carta vetrata, un imbuto, una tavola di levigatura, della carta vetrata grossa, un tubo flessibile e un adattatore di alimentazione. Tutti gli accessori sono collocati in una valigetta piccola e leggera, trasportabile facilmente dovunque. Tra l’altro è resistente agli urti e ha una forte resistenza al calore e all’umidità.

Vi assicuriamo, quindi, che il set marcato TTRCB garantisce prestazioni professionali e durature nel tempo. In occasione della Settimana del Black Friday, il Kit per lucidatura fari della TTRCB è in offerta speciale su Amazon con un super sconto del 20%. Non fatevi scappare la promozione per dare nuova vita ai fari della vostra auto!

