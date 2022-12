IN OFFERTA l’Apple Watch con sensori e funzionalità di ultima generazione

Il compagno perfetto in tutte le vostre giornate non può che essere l’Apple Watch Series 8, l’orologio digitale di ultima generazione sempre più potente e multifunzionale. Ad oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto conveniente dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare l’acquisto subito per poi pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Apple Watch Series 8: caratteristiche e funzionalità

L’Apple Watch Series 8 è un dispositivo potente e versatile, perfetto da usare tutto il giorno sia a lavoro che durante l’attività fisica.

Il display Retina always-on arriva fino ai bordi, ha colori brillanti ed è nitidissimo. Il quadrante è più luminoso e facile da leggere, anche con il polso abbassato. I sensori sono molto più evoluti così da monitorare lo stato della salute in modo preciso in ogni momento. L’orologio è dotato di sensori per misurare la temperatura, per monitorare il livello di ossigeno nel sangue e per tenere sotto controllo la frequenza cardiaca. Attraverso delle notifiche specifiche si viene avvisati sia se si ha ritmo irregolare, che se si registrano frequenze troppo alte o troppo basse.

L’app allenamento offre parametri evoluti per personalizzare e monitorare tutte le sessioni di attività fisica all’aria aperta. L’app sonno, invece, tiene sotto controllo tutte le fasi del sonno leggere e quelle REM calcolandone la durata e l’intensità.

Il dispositivo tecnologico ha in dotazione anche le funzionalità di “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” attraverso le quali è possibile far partire in automatico una chiamata d’urgenza premendo un solo pulsante nel caso in cui si è immobili a causa di qualsiasi imprevisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.