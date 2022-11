IN OFFERTA il caldissimo sottocasco invernale per moto

Chi guida la moto sa che il sottocasco è un accessorio indispensabile per proteggere viso, testa e collo dai cambiamenti di temperatura. Consente, infatti, di prevenire la dispersione di calore quando fuori fa freddo garantendo anche un rapido assorbimento dell’umidità. Se ne siete sprovvisti, su Amazon è disponibile in offerta il Passamontagna invernale per moto della COTON con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita e, al prezzo già super economico, è possibile applicare anche un coupon del 6%: lo sconto aggiuntivo è applicato al checkout ed è valido fino al 13 febbraio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Il passamontagna per moto caldo e iper confortevole

Il passamontagna della COTON è stato studiato per chi guida la moto nei periodi più freddi ma, date le sue caratteristiche, è super versatile e adatto anche a chi pratica sci, ciclismo, alpinismo e running. Il tessuto è in poliestere quindi risulta morbido e a basso tasso allergico così da non irritare la pelle.

È munito di una fodera calda e flessibile, oltre ad essere antivento e antipolvere. Grazie al nuovo design il collo è più lungo per una massima protezione dal vento e gli angoli di cucitura sono stati migliorati per garantire il confort totale della testa.

Le misure del passamontagna sono adatte sia per gli uomini che per le donne ed, in più, la sua vestibilità è altissima: può essere indossato anche senza casco come cappuccio aperto o chiuso, sciarpa, cappello o maschera. È facile da pulire e lavabile in lavatrice ad una temperatura di 104°F/40°C o inferiore. Non bisogna stirarlo o asciugarlo in lavatrice, ma appenderlo semplicemente per farlo asciugare all’aria.

Con le temperature in ribasso, questo passamontagna per moto COTON sarà la vostra salvezza! Lo trovate in offerta su Amazon con uno sconto del 20%. Oltre alla spedizione gratuita, è possibile applicare anche un ulteriore coupon del 6% valido fino al 13 gennaio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.