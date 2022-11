Immagini ad altissima definizione con la Dash Cam in SUPER SCONTO su Amazon

La dashcam è un accessorio sempre più in voga tra gli automobilisti in quanto garantisce sicurezza e tutela in caso di furti, oltre ad offrire la possibilità di catturare panorami e immagini pazzesche. Se ne volete anche voi una a bordo, vi consigliamo la Dash Cam WiFi GKU: ad oggi su Amazon è in super offerta con il 25% di sconto quindi la pagherete solo 59,99 euro.

La spedizione è gratuita ed è possibile anche estendere la garanzia sul prodotto per avere una copertura extra in caso di problemi e malfunzionamenti. Con soli 2,79 euro in più la garanzia sarà estesa a due anni, con 3,69 euro a tre anni.

Dash Cam WiFi GKU: caratteristiche e funzionalità

La Dash cam GKU per auto garantisce prestazioni ottime grazie alla tecnologia di ultima generazione. È dotata di un obiettivo ad altissima definizione 1600P, un grandangolo 170°, un sensore di precisione, un’apertura F2.0 per un’ampia osservazione street view a 6 chip in grado di catturare chiaramente la segnaletica stradale intorno all’auto sia di giorno che di notte.

Il montaggio è semplicissimo: basta installare il dispositivo sul parabrezza dell’auto con il nastro incluso nel pacchetto e la pellicola elettrostatica che non danneggerà la tua auto. Successivamente bisognerà inserire la scheda Micro SD (32-128GB) nell’apposito slot e collegare la telecamera al cavo di ricarica dell’auto. A questo punto il gioco è fatto: nel momento in cui si avvia il motore, la dash cam si accende e registra automaticamente.

Oltre alle spettacolari panoramiche che è possibile registrare, la telecamera è uno strumento ottimo per la sicurezza sia di chi guida che del veicolo. Il sensore G di cui è dotata è, infatti, in grado di rilevare urti e vibrazioni improvvise, fornendo prove sufficienti per tamponamenti o collisioni. In più il registratore supporta la funzione di monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24 e la funzione video time-lapse.

La Dash Cam WiFi GKU è disponibile in super offerta su Amazon con il 25% di sconto. La spedizione è completamente gratuita e, con un piccolo costo aggiuntivo, è possibile anche estendere la garanzia sul prodotto a 2 o 3 anni.

