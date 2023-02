Il tuo telefono a portata di mano con il Porta Cellulare da Auto in SCONTO

La comodità di avere il tuo smartphone sempre a portata di mano durante la guida, senza dover mai distogliere lo sguardo dalla strada, è innegabile.

Solo per un periodo limitato, puoi acquistare il comodo Porta Cellulare da Auto scontato del 31% su Amazon.

Il tuo smartphone sempre con te con il Porta Cellulare da Auto

Si tratta di un Porta Cellulare da Auto particolarmente robusto, perché costituito da plastica PPTU di elevata qualità.

Ciò significa che anche durante la marcia su strade dissestate, il tuo smartphone sarà sempre ben saldo, senza alcun rischio di scivolamento o caduta.

Per un funzionamento più immediato, questo Porta Cellulare da Auto è stato progettato per essere utilizzato con una sola mano, dato che è presente un pulsante per il bloccaggio e il rilascio dello smartphone.

Grazie a questa caratteristica, sarà ancora più semplice utilizzare le svariate funzionalità del tuo cellulare, quindi navigare, ascoltare la musica ed effettuare chiamate.

L’aderenza alla plancia dell’auto è assicurato da una ventosa lavabile e riutilizzabile, caratterizzata da un’ottima forza di aspirazione.

Potrai regolare il Porta Cellulare da Auto nel modo che più desideri, grazie al giunto sferico e al braccio telescopico retrattile, che ti permetteranno di regolare la lunghezza del braccio e l’angolo di visione ottimale per lo smartphone.

Per quanto riguarda il supporto, è in plastica e silicone morbido, quindi non dovrai mai preoccuparti di eventuali danni allo smartphone durante il bloccaggio e il rilascio.

Il Porta Cellulare da Auto è un prodotto che ti faciliterà non poco la vita a bordo della tua auto, perché ti permetterà di avere a portata di mano tutte le funzionalità del tuo smartphone.

Scegli oggi di acquistarlo per approfittare dello sconto del 31% di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.