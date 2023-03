Il tuo smartphone a portata di mano con il Porta Cellulare Auto in OFFERTA

Se ti piacerebbe avere tutte le funzionalità del tuo smartphone a portata di mano, anche mentre guidi, ma senza mai distogliere completamente lo sguardo dalla strada, allora dovresti considerare l’acquisto di un pratico Porta Cellulare Auto.

Puoi temporaneamente comprarlo a un prezzo speciale, con lo sconto del 26% di Amazon.

Tutte le funzionalità del tuo smartphone a portata di mano con il Porta Cellulare Auto

Per iniziare ad utilizzare il Porta Cellulare Auto basta posizionare la ventosa in corrispondenza del cruscotto o direttamente sul parabrezza.

Premendo il pulsante di sgancio rapido, riuscirai ad applicarlo e rimuoverlo con grande facilità.

Da sottolineare la presenza di cuscinetti in gomma antiscivolo nel supporto, che proteggeranno la smartphone da eventuali graffi o danni durante il suo inserimento.

Si tratta di un Porta Cellulare Auto particolarmente efficace, in quanto dotato di una ventosa caratterizzata da una forte aspirazione, grazie al gel appiccicoso e alla leva di bloccaggio che, con un solo passaggio, renderà perfettamente stabile il supporto.

Avrai la possibilità di ruotare il supporto a 360°, dato che è presente un giunto sferico girevole flessibile, mentre il braccio che sostiene lo smartphone è ruotabile di 210°, così da facilitare il posizionamento e l’utilizzo del dispositivo.

In questo modo, avrai infinite modalità di visualizzazione dello smartphone, sia in orizzontale, che in verticale.

Per quanto riguarda le dimensioni, il braccio può estendersi da 11,5 a 16,5 cm, utilizzando una sola mano.

In definitiva, il Porta Cellulare Auto è il prodotto perfetto per chi non intende rinunciare alle funzioni del suo smartphone quando è a bordo della propria auto.

Scegli subito di acquistarlo, si tratta di un’offerta temporanea che offre questo prodotto al 26% e che potrebbe scadere da un momento all’altro!

