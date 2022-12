Il REGALO IDEALE per i vostri amici in partenza è l’Organizer per valigie in SUPER SCONTO

A breve partirete per le vacanze di Natale e state già pensando a come far entrare abiti e accessori vari di tutta la famiglia nelle valigie? Ad aiutarvi ci pensa l’utilissimo Organizer per valigie marcato Vicloon, ad oggi in offerta su Amazon con uno sconto conveniente del 20%.

A poco più di 12 euro avrete a disposizione un set di 8 pezzi per tenere tutto in ordine e alla portata di mano. La spedizione è garantita entro il 23 dicembre, quindi potrete sfruttare l’acquisto anche come regalo last minute per amici o familiari in partenza. Se volete anticipare ancor di più la consegna, vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, in seguito il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro.

L’Organizer per valigie Vicloon super pratico e funzionale

L’Organizer per valigie marcato Vicloon comprende ben 8 articoli per immagazzinare e classificare all’interno o meno dei bagagli qualsiasi cosa: abiti, lavanderia sporca, calzature, intimo, articoli cosmetici, articoli da toeletta, cavi di ricarica elettronici e così via.

Ogni pezzo è rivestito da tessuto impermeabile di alta qualità e maglia impermeabile del poliestere, altamente resistente, impermeabile e antipolvere. Tutti gli articoli del set sono leggeri, portatili e si inseriscono perfettamente nelle valigie tenendo in posizione gli abiti ed evitando eventuali macchie o grinze.

Nello specifico il kit dell’organizer comprende: 3 scatole morbide di diversa grandezza per maglie, pantaloni, cappotti e qualsiasi altro indumento; 3 buste di taglie diverse per conservare cosmetici, biancheria, cavi elettrici e altri piccoli oggetti; 2 bustine adatte per scarpe e pantofole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.