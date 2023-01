Il Power Bank compattissimo a prezzo MINIMO su Amazon

Se non hai mai provato la comodità di avere un Power Bank ultra compatto, dovresti assolutamente considerare l’acquisto del modello a marchio VRURC, che ti garantisce uno sconto del 33%, oltre che la possibilità di applicare un coupon del 10% su Amazon!

Il Power bank super compatto a prezzo imbattibile

Probabilmente starai pensando che piccole dimensioni corrispondano a piccola capacità di ricarica…e invece no! Infatti, la capacità di questo power bank è di ben 10.000 mAh, una cifra non indifferente per un dispositivo del genere!

Per iniziare a ricaricare il tuo smartphone dovrai semplicemente utilizzare il cavo USB di tipo C, che è compatibile con tutti gli smartphone recenti. È dotato di ben 4 ingressi USB, che ti permetteranno di ricaricare fino a 4 dispositivi in contemporanea.

L’ottima trasportabilità è sicuramente uno dei suoi punti di forza, data anche dal peso davvero ridotto.

Inoltre, in corrispondenza dell’angolo in alto a sinistra del power bank è presente un cordino, che renderà ancora più comodo il trasporto.

È presente un piccolo display LED al di sopra del dispositivo, che mostra la carica residua all’interno del power bank.

La capacità è più che sufficiente anche per gli smartphone contenenti le batterie più grandi: basti pensare che è in grado di caricare un iPhone X circa 3 volte.

Il prodotto include, oltre al power bank da 10.000 mAh, una guida per le istruzioni e 24 mesi di garanzia per la sostituzione del prodotto.

Anche questo power bank è dotato di protezione da sovraccarico, surriscaldamento e sovratensione.

Questo Power bank super compatto è sicuramente un modello da considerare se intendi utilizzare un dispositivo compatto e facilmente trasportabile anche in tasca.

Acquistalo oggi per usufruire della promozione di Amazon, che ti farà risparmiare oltre 10€ sul prezzo di listino!

