Il monopattino elettrico pieghevole in SUPEROFFERTA su Amazon!

Il monopattino elettrico è diventato uno dei mezzi di trasporto più amati da chi vuole muoversi in modo non solo sostenibile ma anche veloce nel caos del traffico cittadino. Se volete farvi un regalo intelligente approfittatene adesso: su Amazon il monopattino elettrico pieghevole AOVOPRO è in super offerta con uno sconto del 14%.

Ciò vuol dire che potrete acquistare l’articolo a soli 299,00 euro, risparmiando ben 50 euro sul prezzo originale. Ordinandolo subito avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Si tratta, quindi, di un’occasione davvero imperdibile!

Caratteristiche e funzionalità del monopattino elettrico in superofferta

State pensando di acquistare un monopattino invece di affittarlo continuamente con i servizi di sharing cittadini? Adesso è il momento giusto! Il monopattino pieghevole AOVOPRO è in superofferta su Amazon e vi consigliamo di non farvelo scappare.

È dotato di un motore ad alte prestazioni con tre velocità regolabili. Il carico più alto che può supportare è di 120 kg, raggiungendo una velocità massima di 25 km orari. La durata dell’autonomia è di 30 km, ovviamente variabili dal peso e dalle condizioni stradali. La batteria di cui è fornito è a litio 378 Wh con delle tempistiche di carica che ammontano a 3-4 ore.

Inutile dire che il mezzo è leggero, maneggevole e pieghevole quindi può essere tranquillamente tenuto anche nel bagagliaio dell’automobile in caso di viaggi o gite fuori porta.

Inoltre, per avere un monitoraggio perfetto, è possibile scaricare e collegare un’applicazione apposita sullo smartphone. L’app permette di mostrare la velocità raggiunta, il livello di batteria e il chilometraggio effettuato. Direttamente dal cellulare si possono anche azionare le luci ed impostare il tempo di spegnimento automatico.

Vi ricordiamo che questo monopattino elettrico AOVOPRO è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 14% dal costo di partenza. Il prezzo è rateizzabile con Cofidis ed il tempo di consegna è molto rapido. Non perdetevi un’occasione così allettante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.