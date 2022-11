Il modello LEGO della Ferrari 488 GTE è in SUPER SCONTO su Amazon!

Se siete appassionati di automobilismo, il regalo più bello che potete farvi è questo modello LEGO della Ferrari 488 GTE! Ad oggi su Amazon lo trovate in super offerta con uno sconto del 14% quindi, anziché pagarlo quasi 200 euro, lo potrete acquistare a soli 171,67 euro.

La spedizione è gratuita e la consegna può essere effettuata anche presso punti di ritiro adibiti. Amazon vi dà la possibilità anche acquistarlo subito per poi pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il modello LEGO dell’auto simbolo della Ferrari

Questo kit di costruzione LEGO rappresenta un progetto appassionante che offre ore di costruzione pratica con un bellissimo modello tutto da amare. In vista del Natale, può anche essere il regalo ideale per gli amici appassionati di sport motoristici e modellismo.

Il set include 1.677 pezzi che compongono la replica della famosa Ferrari 488 GTE, il modello di auto sportiva che racchiude tutto lo spirito italiano della supercar vincente. Si tratta della fedele riproduzione dell’acclamata vettura da corsa che, una volta completata, può essere esposta in casa o in ufficio. Offre dettagli unici come sospensioni anteriori e posteriori, portiere e cofano apribili, un motore V8 con pistoni mobili, l’abitacolo curato nel minimi dettagli e un volante funzionante. Gli adesivi da corsa, i colori e tutte le minime caratteristiche del modellino sono quelli originali tanto che sembrerà di possedere una vera Ferrari.

Il modello misura 13 cm di altezza, 48 cm di lunghezza e 21 cm di larghezza. Come tutti i prodotti LEGO, i componenti del kit soddisfano i più elevati standard di settore, sono sempre di qualità uniforme e affidabile e si montano e smontano facilmente. Questo set per adulti contiene anche uno speciale manuale di istruzioni con contenuti esclusivi, incluse delle specifiche sull’auto sportiva e sul team AF Corse 51. Non perdetevi l’occasione di acquistarlo su Amazon in super offerta con uno sconto del 14%! La spedizione è gratuita e potrete pagarlo anche in comode rate con Cofidis al check-out.

