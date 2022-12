Il Mini PC da portare sempre con sé ad un PREZZO BOMBA!

Il computer mini è l’ideale per chi ha poco spazio o chi vuole sempre con sé un dispositivo progettato per tutte le attività informatiche di base. Ad oggi è disponibile in offerta su Amazon il Mini PC Larkbox Pro marcato CHUWI con uno sconto super conveniente del 16%.

L’articolo di ultima generazione è acquistabile a soli 159 euro, con spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro disponibili. È possibile anche effettuare il pagamento a comode rate con Cofidis al check-out ma affrettatevi, l’offerta è valida ancora per pochissimo tempo!

Mini PC Larkbox Pro marcato CHUWI : caratteristiche e prestazioni

Il Mini PC Larkbox Pro marcato CHUWI offre delle prestazioni efficienti e stabili quindi risulta ideale per essere portato sempre con sé a lavoro o in viaggio.

È piccolo, super compatto e poco ingombrante infatti misura solo 61 x 61 x 43 mm e pesa 127 grammi. Il dispositivo è dotato di processore Intel J4125 con quad core e frequenza fino a 2,7 ​​GHz. La navigazione su internet è velocissima e stabile ed anche i video 4K riprodotti da Youtube e Netflix sono sempre fluidi e funzionano bene. Per questo motivo può essere usato indifferentemente in ufficio per lavorare o a casa per divertirsi.

Il computer supporta la doppia banda di frequenza WiFi 2.4G/5G, si connette alla rete appropriata in base alla richiesta, sempre online ad alta velocità e stabilità. È possibile collegare tastiera, mouse, altoparlanti Bluetooth e altre periferiche tramite B-t 5.1. Inoltre, grazie al supporto pendente VESA, può essere installato sul retro del display e altri dispositivi così da non creare ingombro e risparmiare spazio.

Ad oggi il Mini PC Larkbox Pro marcato CHUWI è disponibile su Amazon con uno sconto super conveniente del 16%. La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento a comode rate con Cofidis al check-out. L’offerta è valida ancora per poco, non fatevela scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.