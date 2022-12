Il Blocca sterzo per auto a prova di ladri IN OFFERTA su Amazon

Il blocca sterzo continua ad essere il più efficace antifurto meccanico che assicura la massima protezione da ladri o malintenzionati. Ad oggi su Amazon è disponibile in offerta il Blocca sterzo marcato Turnart con uno sconto eccezionale del 15%.

La spedizione dell’articolo è gratuita e garantita entro la fine dell’anno. Se volete anticipare la consegna, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuita, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Blocca sterzo Turnart: massima protezione contro ladri e malintenzionati

Il Blocca sterzo marcato Turnart è lo strumento perfetto per impedire qualsiasi tentativo di furto. È adatto a tutti i tipi di veicoli e può essere installato in maniera facile e veloce.

È realizzato in acciaio inossidabile quindi risulta super resistente a qualsiasi tipologia di manomissione. L’apertura della forcella è grande, retrattile ed adatta al bloccaggio del volante di vari modelli: basterà attaccare il nastro adesivo in dotazione alla parte a U della serratura per garantire che il volante non venga graffiato.

L’articolo è dotato di 3 chiavi così da averne sempre a disposizione in caso di smarrimento. Essendo estensibile può essere facilmente conservato quando non è in uso. Quando, invece, è esteso si blocca automaticamente sul posto quindi non è più necessario utilizzare una chiave per bloccarlo.

Oltre ad essere una robusta serratura per la vostra auto, il blocca sterzo può essere utilizzato anche come grosso martello di sicurezza da sfruttare in caso di emergenza come strumento di difesa personale.

Ad oggi su Amazon il Blocca sterzo marcato Turnart è disponibile in offerta speciale con uno sconto eccezionale del 15%. La spedizione gratuita è garantita entro fine anno e può essere effettuata presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittate della promozione se volete offrire la massima sicurezza alla vostra auto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.