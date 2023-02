Huawei Watch GT 3: prezzo BOMBA su Amazon

Se sei un’amante dello sport e tendi ad allenarti di frequente, sicuramente uno smartwatch è il dispositivo che fa per te, perché sarà il tuo fido compagno di allenamento, grazie alle sue numerose funzionalità.

Puoi acquistare l’ottimo Huawei Watch GT 3, temporaneamente disponibile scontato del 26% su Amazon.

Il tuo fido compagno di allenamenti al polso

Il Huawei Watch GT 3 sarà il tuo coach in miniatura, dato che è in grado di valutare le tue capacità motorie e, indipendentemente che tu sia un principiante o un esperto, creerà per te un programma di allenamento personalizzato.

In questo modo, riuscirai a prepararti meglio per le competizioni, ma anche ad avere un assistente pronto a monitorare tutte le tue sessioni di allenamento.

Supporta oltre 100 modalità diverse di allenamento, per sport come corsa, nuoto, ciclismo, escursionismo e molto altro ancora.

La funzione di monitoraggio include la saturazione dell’ossigeno nel sangue, un parametro assolutamente determinante, anche quando non sei in movimento e stai dormendo, ad esempio.

Il Huawei Watch GT 3 è in grado di misurare anche la frequenza cardiaca, grazie agli otto fotosensori e ai due fotodiodi, che impediscono eventuali interferenze dovute alla luce esterna.

La batteria è assolutamente all’altezza, considerando che una ricarica completa garantisce un’autonomia di 14 giorni, così da tenere sempre traccia dei tuoi allenamenti.

È compatibile con la ricarica wireless, quindi non dovrai preoccuparti ti portare sempre con te il caricabatterie.

Il Huawei Watch GT 3 è uno smartwatch dalle grandi potenzialità, che ti garantisce delle ottime prestazioni durante i tuoi allenamenti.

Scegli oggi di acquistarlo per approfittare dell’imperdibile sconto che Amazon sta riservando ai suoi clienti: soli 199,90€, a fronte di un prezzo di listino di 269,00€!

